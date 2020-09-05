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مصر.. انطلاق جلسات إعادة محاكمة شفيق بتهم الفساد

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مصر.. انطلاق جلسات إعادة محاكمة شفيق بتهم الفساد
Reuters
الوزير المصري السابق أحمد شفيق
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تنظر محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم السبت، في محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

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ويواجه شفيق واثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسبت التحقيقات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران.

المصدر: الأهرام

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