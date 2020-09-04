الأردن.. هجوم على دورية أمن في الكرك (فيديو)

أعلنت مديرية الأمن العام أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها أفضت لضبط عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن العام في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن البحث ما زال جاريا عن باقي الأشخاص وبوشرت التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وأظهر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الأشخاص وهم يعتدون على مركبة تابعة للأمن العام في محافظة الكرك بعد حملة أمنية لتنفيذ أمر إغلاق المحال التجارية.

الأمن يتوعد من رشق عناصره بالحجارة في الكرك pic.twitter.com/8zHwS2u5Ev — وكالة عمون الاخبارية (@AmmonNews1) September 2, 2020

فيديو الاعتداء على دورية الأمن بلواء فقوع في الكرك خلال قيام الدورية بمتابعة تنفيذ أمر الدفاع بإغلاق المحلات خلال الحظر الليلي pic.twitter.com/s3ekmFaxsv — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) September 2, 2020

المصدر: عمون