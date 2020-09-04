بيان رسمي للحكومة المصرية بخصوص معلومات متداولة حول إلغاء مجانية التعليم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي 2020/2021، عار عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد نفت تلك الأنباء، مؤكدة على أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية، ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري