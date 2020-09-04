مصر.. افتتاح وتطوير 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تطوير وافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، منها 11 مسجد جديدا.

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وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس الخميس، إنه في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، ستقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح 314 مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها 121 مسجدا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و5 مساجد إنشاء جديد، و194 مسجدا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة، منها 6 مساجد إنشاء جديد.

وأعلنت الوزارة عن تسلم مديرية أوقاف الإسكندرية 7 مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كما سيتم افتتاح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء غدا الجمعة.

المصدر: صحيفة الوطن