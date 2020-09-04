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اليمن.. إصابة 4 جنود من قوات هادي في قصف جوي مجهول شرق أبين

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اليمن.. إصابة 4 جنود من قوات هادي في قصف جوي مجهول شرق أبين
Reuters
اليمن.. إصابة 4 جنود من قوات هادي في قصف جوي مجهول شرق أبين
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أصيب 4 جنود من الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم الجمعة، في غارات لطائرات مسيرة مجهولة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مسيرتين مجهولتين نفذتا غارتين على الجيش في منطقة شقرة الساحلية بمديرية خنفر شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وأضاف المصدر أن الغارتين أسفرتا عن إصابة 4 جنود وإعطاب آلية.

وأشار إلى محاولة المضادات الأرضية للجيش إسقاط الطائرتين المُسيرتين قبيل مغادرتهما.

إلى ذلك، اتهم المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالي، النقيب محمد النقيب الجيش اليمني بخرق وقف إطلاق النار في محافظة أبين.

وقال النقيب عبر حسابه على "تويتر"، إن الجيش شن قصفا مكثفا وبمختلف الأسلحة على مواقع قوات الإنتقالي في القطاع الساحلي بأبين.

وأكد أن رد قوات المجلس الانتقالي على القصف بقوة، مشيرا إلى تحقيق إصابات تدميرية بمصادر نيران الجيش في حين لا تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين.

المصدر: سبوتنيك

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