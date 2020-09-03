مصر.. السيسي يصدر قرارا بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة منها أرض لوزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة.

إقرأ المزيد

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن "تنقل ملكية العقارات وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832، وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م، أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م، أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م، أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م، أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م".

وجاءت في المادة الثالثة، أن "يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب علي هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وفي المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

المصدر: اليوم السابع