قرار جمهوري في مصر بتخصيص أرض قرب البحر المتوسط للجيش المصري (صورة)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 465 لسنة 2020، بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن يعاد تخصيص مساحة "47.07" فدان تقريباً "197751.26" م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إقامة صرف صحي ومنطقة إدارية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وجاءت في المادة الثانية من القرار، أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية