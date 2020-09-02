عبد ربه منصور هادي يعود إلى الرياض من الولايات المتحدة

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد خضوعه لفحوص طبية في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي لهادي الأربعاء: "وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى العاصمة السعودية الرياض... قادماً من مدينة كليفلاند الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

رئيس الجمهورية يصل الى #الرياض قادما من الولايات المتحدة https://t.co/pER8E5MXF9 — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) September 2, 2020

وكان الرئيس هادي قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية يوم 12 أغسطس الماضي.

المصدر: RT