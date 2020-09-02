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عبد ربه منصور هادي يعود إلى الرياض من الولايات المتحدة

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عبد ربه منصور هادي يعود إلى الرياض من الولايات المتحدة
Reuters HAMAD I MOHAMMED
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد خضوعه لفحوص طبية في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي لهادي الأربعاء: "وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى العاصمة السعودية الرياض... قادماً من مدينة كليفلاند الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

وكان الرئيس هادي قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية يوم 12 أغسطس الماضي.

المصدر: RT

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