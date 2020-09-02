عبد ربه منصور هادي يعود إلى الرياض من الولايات المتحدة
Reuters HAMAD I MOHAMMED
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onmq
عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد خضوعه لفحوص طبية في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي لهادي الأربعاء: "وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى العاصمة السعودية الرياض... قادماً من مدينة كليفلاند الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".
رئيس الجمهورية يصل الى #الرياض قادما من الولايات المتحدة https://t.co/pER8E5MXF9— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) September 2, 2020
وكان الرئيس هادي قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية يوم 12 أغسطس الماضي.
المصدر: RT