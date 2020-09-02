مصر ترسل أكبر رسالة سلام في العالم

تشهد قناة السويس بالإسماعيلية في مصر، يوم 21 سبتمبر، وتزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للسلام، إطلاق أكبر رسالة سلام في العالم، بمشاركة 550 سباحا مصريا.

ومن المقرر أن يشكل الـ550 سباحا شعار السلام العالمي على سطح مياة قناة السويس، بقيادة الأسطورة المصرية القبطان ولاء حافظ، الذي دخل موسوعة غينيس بأطول غطسة تحت الماء.

وأصدرت اللجنة المنظمة للحدث بيانا جاء نصه: "يشهد 21 سبتمبر من كل عام، دعوات لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم، واعتبار هذا اليوم هو يوم رفض العنف ووقف إطلاق النار".

وأضافت: "تجلى هذا العام 2020 تجليا واضحا فى أننا لسنا أعداء لبعضنا بعضا، بل إن عدونا المشترك هو فيروس لا يكل في تهديده صحتنا وأمننا ومعايشنا، حيث أوقعت جائحة كوفيد - 19 عالمنا في حالة من الاضطراب وذكرتنا بأن ما يحدث في جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر في الناس في كل مكان".

وأكملت: "لذا تدعو مصر من خلال هذا الحدث جميع الأمم والشعوب، إلى الالتزام بوقف القتال وسترسل مصر هذه الرسالة للعالم من خلال إطلاق تحدِ جديد يعمق ويرسخ مفهوم هذا اليوم من خلال نشر ثقافة التعاطف والرحمة والأمل في مواجهة الوباء، والذي يتمثل في تنفيذ أكبر علامه سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينه الإسماعيلية".

وأوضحت: "يشارك في هذا التحدي 550 سباحا مصريا تحت قيادة البطل الدولي القبطان ولاء حافظ، بحضور طاقم تحكيم دولي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية