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بعد فيروز.. الرئيس الفرنسي يلتقي بماجدة الرومي (صورة)

أخبار العالم العربي

بعد فيروز.. الرئيس الفرنسي يلتقي بماجدة الرومي (صورة)
Sputnik
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء ماجدة الرومي في قصر الصنوبر ببيروت.

ويأتي لقاء الرئيس الفرنسي بالنجمة ماجدة الرومي بعد أن التقى مساء الاثنين بالفنانة اللبنانية فيروز، ضمن خطة لقاءاته أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر برفقة شقيقها عوض حاملة معها باقة ورد كبيرة.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، حيث زار لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

واستهل ماكرون زيارته مساء يوم الاثنين بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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