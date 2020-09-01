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ولي العهد السعودي يلتقي كوشنر في الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يلتقي كوشنر في الرياض (صور)
@spagov
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء، جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الرياض.

وبحث الطرفان الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

المصدر: واس

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