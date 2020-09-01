ولي العهد السعودي يلتقي كوشنر في الرياض (صور)

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء، جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الرياض.

وبحث الطرفان الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

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سمو #ولي_العهد يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.#واسpic.twitter.com/Xx6N6RMBWg — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 1, 2020

المصدر: واس