بعد نشر صور جديدة لناقلة "صافر".. الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق ناقلة النفط "صافر"، وذلك بعد نشر صور جديدة تظهر تسرب المياه إليها.

وأشار الإرياني إلى أن المياه تسربت إلى متن الناقلة العالقة منذ 2015 قبالة الساحل اليمني، رغم معالجات مؤقتة قام بها الحوثيون في منطقة التسرب، محذرا من أن الأمر ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.

وحمل الحوثيين كاملة المسؤولية الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، متهما إياهم بتجاهل كل المناشدات والتحذيرات السابقة بهذا الشأن والتنصل من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود ألى "صافر".

١-صور جديدة تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط #صافر واحتمالية غرقها او انفجارها في اي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر pic.twitter.com/gQK57ov7rk — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 1, 2020

وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأ بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة، كما حث على عدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على جماعة "أنصار الله" الحوثية من أجل رفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال صيانتها.

المصدر: RT