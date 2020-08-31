القضاء اللبناني يصدر 5 مذكرات توقيف جديدة في قضية انفجار المرفأ

أعلن القضاء اللبناني عن توقيف 5 أشخاص إضافيين في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الجاري وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح آلاف الأشخاص، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 18.

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واستجوب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما، علما أن القيسي والمولى لم يسبق أن أوقفا على ذمة التحقيق خلال مرحلة التحقيقات الأولية.



ثم استجوب القاضي صوان ثلاثة سوريين موقوفين على ذمة التحقيق وهم أحمد الرجب، خضر الأحمد ورائد الأحمد الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التي كانت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار.

وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، واستدعى إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا الثلاثاء، 4 ضباط من أمن المرفأ هم العميد أنطوان. س، والرائد شربل. ف، والرائد داوود. ف والرائد ميلاد. ن.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام