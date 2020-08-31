التحالف العربي يقصف مواقع حوثية في مأرب والجوف باليمن

قصف التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، مواقع حوثية في مأرب والجوف.

وجاء رد التحالف بعد أقل من يوم من استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي السعودي بطائرة مسيرة مفخخة، وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلق من محافظة الحديدة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، قد صرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعهم بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد على أنه سيتم محاسبة العناصر المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: وكالات