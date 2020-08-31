مصر.. تداول صورة مثيرة للجدل للسيدة المتهمة بالتعدي على ضابط تكشف سبب إخلاء سبيلها
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة هوية السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط في المحكمة، حيث تبين أنها مستشارة في النيابة المصرية.
وتبين من الصورة المتداولة أنها رئيسة نيابة، مما أثار الجدل حول إخلاء سبيلها كونها مستشارة في النيابة المصرية، رغم التعدي على ضابط.
وكانت نيابة النزهة قد قررت إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.
وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي ظهرت في فيديو متداول منذ أمس الأحد، وهي تعتدي على ضابط شرطة بالمحكمة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية