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رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب: لا وقت للكلام والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب: لا وقت للكلام والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع
Reuters
الرئيس اللبناني يجتمع برئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بحضور رئيس البرلمان نبيه بري
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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، في كلمة مقتضبة بعد تكليفه من رئيس الجمهورية ميشال عون، إنه "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع".

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وأكد أديب أن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية، لافتا إلى أن "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك".

وقال أديب: "بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات بسرعة".

وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين، إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب، بـ90 صوتا، لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.

وبناء عليه، استدعى الرئيس عون، أديب، واجتمع به بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT

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