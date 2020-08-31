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سوريا.. اغتيال مسؤول محلي في مدينة الباب بريف حلب

أخبار العالم العربي

سوريا.. اغتيال مسؤول محلي في مدينة الباب بريف حلب
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اغتال مجهولون نائب رئيس مجلس محلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مسلحَيْن كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا عدة رصاصات على خالد المصطفى نائب رئيس مجلس تلعار المحلي التابعة لمدينة أخترين".

وذكرت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اغتيال المصطفى تم في شارع الكورنيش في مدينة الباب، ونقلت بعضها عن مصادر فيما تعرف "بالشرطة الحرة" أنه تم إلقاء القبض على الفاعلين على طريق الراعي ـ الباب.

وكانت المدينة شهدت قبل يومين انفجار عبوة بسيارة ما أدى لإصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة.

وفي 15 من الشهر الجاري تم اغتيال ضابط برتبة ملازم أول في "الشرطة الحرة" بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

المصدر: وسائل إعلام محلية

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