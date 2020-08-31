وزير التعليم المصري يعلق على نبأ اقتصار الدراسة على يومين أسبوعيا

نفى وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي صحة الأنباء المتداولة حول اقتصار الدراسة على يومين فقط بالأسبوع في العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا.

وقال شوقي في تصريح لصحيفة "أهل مصر" الأحد: "إن هذا غير صحيح، ومن نشر هذه الأنباء استند إلى مقترحات قديمة لوزارة الصحة".

وأضاف: "سنعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال أيام وبالتالي لا داعي لمثل هذا النوع من الأخبار والتلميحات والاجتهادات".

وكانت قد أوردت بعض المواقع الإخبارية أنباء أكدت أن الدراسة ستكون يومين فقط في الأسبوع، وأرفقتها بصورة من المخطط الصحي للحكومة للتعامل مع الطلاب.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر في 17 أكتوبر المقبل في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر: صحيفة "أهل مصر"