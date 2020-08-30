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التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير أطلقه الحوثيون من الحديدة

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير أطلقه الحوثيون من الحديدة
Reuters
التحالف العربي
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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي مساء يوم الأحد، أنها اعترضت ودمرت زورقا مفخخا مسيرا عن بعد أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأحد محاولة الحوثيين القيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، من محافظة الحديدة.

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وأضاف أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي مثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن الحوثيين يتخذون من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا.

المصدر: واس

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