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اليمن.. أمن عدن يعتقل قاتل عوض فدعق القيادي في حزب "التجمع للإصلاح"

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اليمن.. أمن عدن يعتقل قاتل عوض فدعق القيادي في حزب
Reuters
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أكد مصدر في اللجنة الأمنية بمحافظة عدن اليمنية، أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على قاتل القيادي في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" عوض فدعق، وذلك بعد ساعات من الواقعة.

وأضاف المصدر أن قتل فدعق لم يكن اغتيالا وفق التحقيقات الأولية مع الجاني، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

وسبق أن أفاد مراسلنا في اليمن بأن فدعق قتل في شارع السجن بمدينة المنصورة على يد مسلحين مجهولين.

المصدر: RT

 

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