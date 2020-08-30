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إغلاق سفارة دولة أوروبية في الجزائر

أخبار العالم العربي

إغلاق سفارة دولة أوروبية في الجزائر
Reuters ZB/MOS
الجزائر العاصمة
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أعلنت سفارة بولندا لدى الجزائر اليوم الأحد، عن تعليق عملها بالعاصمة الجزائرية "لأسباب وبائية".

وجاء في بيان السفارة على "فيسبوك": "نعلن أنه ولأسباب وبائية، سيتم إغلاق سفارة جمهورية بولندا في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم غد الاثنين، وحتى 3 سبتمبر. نشكركم على تفهمكم".

وتشهد الجزائر في الأيام الأخيرة استقرارا في الوضع الوبائي، حيث تسجل أقل من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z powodów epidemiologicznych w dniach od 31-08-2020 do 03-09-2020 Ambasada...

Publiée par Ambassade de Pologne en Algérie sur Dimanche 30 août 2020

المصدر: RT

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