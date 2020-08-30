التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت موجهة نحو السعودية.

وأضاف المالكي في بيان له اليوم الأحد، أن "جماعة أنصار الله أطلقت طائرة مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من السعودية"، بحسب وكالة الأنباء "واس".

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.https://t.co/ffoE81fDCf#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 30, 2020

المصدر: واس