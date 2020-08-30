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التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters
العقيد الركن تركي المالكي
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت موجهة نحو السعودية.

وأضاف المالكي في بيان له اليوم الأحد، أن "جماعة أنصار الله أطلقت طائرة مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من السعودية"، بحسب وكالة الأنباء "واس".

المصدر: واس

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