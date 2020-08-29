خبير اقتصادي مصري يفند بالأرقام تصريحات وزير التموين حول ارتفاع الأسعار

فند نادر نور الدين، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية المصري في حديث لـRT بالأرقام، تصريحات وزير التموين علي المصيلحي بعدم ارتفاع الأسعار منذ ثلاث سنوات.

وقال نور الدين: خلافا لادعاءات وزير التموين على المصيلحي أن أسعار السلع الغذائية لم ترتفع منذ 3 سنوات، رفع هو أسعار الخبز المدعم الأسبوع الماضي فقط بنسبة 20% عن طريق خفض وزنه.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدي ارتفعت بنسبة 30% منذ بدء أزمة كورونا في مارس الماضي، وبعد إلغاء أسواق المواشي ما أدى إلى صعوبة الحصول على المواشي إلا من بيوت الفلاحين.

كما ارتفعت أسعار الدواجن، وسجلت أسعار اللحوم السوداني خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في المجمعات من 65 إلى 85 جنيها، وأسعار الفول البدي ارتفعت هذا العام من 10 جنيهات إلى 28 جنيها والفول المستورد ارتفع من 5 جنيهات إلى 16 جنيها، والأرز ارتفع من 5 جنيهات إلى 13 جنيها.

وتضاعفت أسعار زيوت الطعام، والسكر ارتفع من 5 إلى 8 جنيهات والزبدة البقري المستوردة والمحلية تضاعفت أسعارها مثل أسعار منتجات الألبان والأجبان وكذلك كل أسعار اللحوم المصنعة.

وارتفع سعر ساندوتش الفول والفلافل من جنيه إلى 3 جنيهات ونصف، وقرص الفلافل ارتفع من ربع جنيه إلى جنيه.

وأكد نور الدين أن نسبة التضخم في مصر وصلت إلى 32% من ثلاث سنوات قبل أن تقل بعد ذلك بسبب ثبات الأسعار على ارتفاعها.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT





