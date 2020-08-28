اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 20 أسيرا بوساطات محلية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى اليوم الجمعة، تحرير 20 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات وبوساطات محلية.

وقال المرتضى في تغريدة: "بعون الله وتوفيقة تم يوم أمس الخميس 7 محرم 1442 الموافق 27 أغسطس 2020 تحرير 20 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل من عدة جبهات عبر وسطاء محليين. ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى".

ويعلن الحوثيون بشكل دوري تحرير عدد من معتقليهم لدى الجيش في صفقات تبادل خارج إطار اتفاقات تبادل الأسرى الموقعة بينهم والحكومة اليمنية.

بعون الله وتوفيقة تم يوم أمس الخميس 7/محرم/1442 الموافق 27/أغسطس/2020 تحرير (20) أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل من عدة جبهات عبر وسطاء محليين.

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) August 28, 2020

المصدر: RT