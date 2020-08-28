"الدقة المراكشية" تقود 4 شبان إلى الشرطة

أوقفت قوات الأمن بالمغرب يوم الخميس، 4 شبان ضمن مجموعة ظهرت في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بذكرى عاشوراء، مخالفة بذلك التدابير والإجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ.

ووثق مقطع فيديو عددا من الشبان بحي سيدي أيوب بمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، وهم يحتفلون بذكرى عاشوراء على إيقاعات فلكلورية للدقة المراكشية.

وقد دأبت حومات المنطقة على إحياء هذه المناسبة والتنافس للظفر بأحسن أداء.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، بأنه على إثر بث هذا التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، فتحت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز بحثا في الموضوع، مكن من تشخيص هوية أربعة شبان من ضمن المجموعة التي ظهرت في الشريط.

وأضاف أنه بأمر من النيابة العامة، وضعت مصالح الأمن الشبان الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متسمرا لتحديد باقي المخالفين.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي