التحالف العربي: إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها المسلحون الحوثيون اليوم الجمعة باتجاه المنطقة الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها المسلحون الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية بـ"طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار"مفخخة" باتجاه المملكة.https://t.co/CAR7uemhEn#واس_عامpic.twitter.com/qLbzblEokM — واس العام (@SPAregions) August 28, 2020

إلى ذلك أعلن التحالف العربي مساء الخميس عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

المصدر: واس