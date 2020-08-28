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التحالف العربي: إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون

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التحالف العربي: إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون
Reuters
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها المسلحون الحوثيون اليوم الجمعة باتجاه المنطقة الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها المسلحون الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية بـ"طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

إلى ذلك أعلن التحالف العربي مساء الخميس عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

المصدر: واس

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