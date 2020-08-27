شاهد.. الأمطار تغرق صنعاء ومناطق يمنية أخرى وتصيبها بشلل تام

هطلت أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى في البلاد متسببة بسيول جارفة غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل الحياة وإصابتها بشلل تام.

وقالت مصادر محلية إن أحياء ومحلات تجارية وشوارع غرقت بسبب السيول العارمة في صنعاء، إضافة إلى قطع العديد من الشوارع وتوقف حركة السيارات، وتضرر ممتلكات المواطنين.

وأدت السيول في محافظة إب إلى تهدم عدة منازل في منطقة وادي بناء.

وتوقع المركز الوطني اليمني للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذرا من أن الأمطار ستكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.

المصدر: وكالات