تلفزيون قطر يعتذر

نشر تلفزيون قطر الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس اعتذارا عن خطأ وقع خلال تقديم إحدى النشرات الإخبارية.

وورد في بيان بهذا الصدد: "يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة".

وأكد التلفزيون أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.

يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة. ويؤكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.#تلفزيون_قطر — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 27, 2020

وتداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية بشارة الراعي.

ونطق المذيع عن طريق الخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" خلال قراءة الخبر.

فيديو 🔴

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شاهد مذيع تلفزيون قطر يقع في خطأ جسيم بحق البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال إحدى نشرات الأخبار .

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لبنان pic.twitter.com/4tdqefuhJb — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 27, 2020

المصدر: RT