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سفير إثيوبيا الجديد في مصر يوجه رسالة للشعب المصري حول سد النهضة

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سفير إثيوبيا الجديد في مصر يوجه رسالة للشعب المصري حول سد النهضة
Reuters
الخارجية المصرية
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أعلنت سفارة إثيوبيا بالقاهرة أن سفيرها الجديد ماركوس تيكلي ريكي قدم اليوم الخميس، صورة من أوراق اعتماده إلى الخارجية المصرية، حيث أكد أن محادثات سد النهضة تسير بشكل جيد.

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وقالت السفارة إن السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصري، معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الاثيوبي للحكومة والشعب المصري، دوام الاستقرار والإزدهار.

وأوضح أن مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد أن المحادثات التي تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة في حالة جيدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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