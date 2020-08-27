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وصول وزير الخارجية السعودي إلى العراق

أخبار العالم العربي

وصول وزير الخارجية السعودي إلى العراق
Reuters POOL
وزير الخارجية السعودي
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وصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان المسؤولين العراقيين وبينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وفي وقت سابق، قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، إن ترتيبات تجري لزيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي إلى السعودية.

وكان من المقرر أن تتم زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها أجلت بسبب دخول العاهل السعودي إلى المستشفى.

 

 

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