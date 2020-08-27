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السعودية.. الدفاع المدني في جدة يكافح حريقا في عدة مستودعات

أخبار العالم العربي

السعودية.. الدفاع المدني في جدة يكافح حريقا في عدة مستودعات
Reuters
دفاع مدني جدة يكافح حريقا في عدة مستودعات
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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الأربعاء، إن آليات الدفاع المدني بمحافظة جدة تكافح نيران حريق شب في عدد من المستودعات بجي المحجر.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع.

وأضاف أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وتابع القرني قائلا: "بوصول فرق الإطفاء اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق بعدد من المستودعات".

وأفاد بأن الفرق عملت على عزل منطقة الحادثة منعا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الفرق ما زالت تعمل لإخماد الحريق بشكل تام، مؤكدة أنه لم تسجل أي إصابات.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

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