غريفيث يبحث مع مسؤول إيراني وقف إطلاق النار في اليمن

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لقاء وصفه بـ"البناء" مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، لبحث جهود تسوية الأزمة في اليمن.

وأضاف غريفيث، في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم الأربعاء: "تبادلنا وجهات النظر حول الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد وخلق جو مؤات لاستئناف العملية السياسية في اليمن".

يأتي اللقاء بعد ساعات من اجتماع افتراضي عقده غريفيث مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى اليمن، "لمناقشة المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية".

وأكد المبعوث الأممي عقب الاجتماع أن "التضامن والدعم المستمر الذي يبديه المجتمع الدولي لعملية السلام في اليمن أمر بالغ الأهمية".

المصدر: RT