مقتل إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في بيتاح تكفا

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في وقت سابق من اليوم في مدينة بيتاح تكفا.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب أصدره عقب الحادث: "للأسف الشديد تم الإقرار بوفاة الضحية متأثرا بجراحه في المستشفى".

وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مواطنا من سكان نابلس الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية يبلغ من العمر 46 عاما، بتهمة تنفيذ عملية طعن في بيتاح تكفا.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 أن أجهزة الأمن تجري تحقيقا مع المشتبه به من أجل معرفة خلفية الحادث، مرجحة أن تكون العملية على "خلفية قومية"، نظرا لعدم وجود معرفة مسبقة بين الفلسطيني والإسرائيلي المطعون.

وكشفت وسائل إعلام عربية أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو خليل عبد الخالق دويكات من قرية روجيب شرق نابلس، وأعربت عائلته عن استغرابها من اعتقاله والاتهام الذي وجه إليه بوقوفه وراء العملية.

وقالت العائلة في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إنها علمت بذلك من خلال وسائل الإعلام الفلسطينية التي نقلت الخبر عن الإعلام العبري، مشيرة إلى أنه يمكث في الداخل المحتل منذ أسبوع، حيث يملك تصريحا بذلك من الجهات المختصة الإسرائيلية.

ورجحت العائلة أن تكون الحادثة، حال كانت المعلومات عن القتل صحيحة، جنائية وناتجة عن خلاف مع صاحب العمل الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات