المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود ويتخذ إجراء

دان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الأربعاء، "الاعتداءات الإسرائيلية" في منطقة الحدود بجنوب لبنان التي جرت الليلة الماضية.

وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

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كما جرى التطرق في اجتماع المجلس إلى تجديد تفويض القوات الأممية "اليونيفيل"، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، والتأكيد على ضرورة تجديد التفويض من دون تغيير في المهام الموكلة، لمدة سنة واحدة، بالاستناد إلى القرار الذي سبق وصدر عن مجلس الوزراء.

كما بحث المجلس جائحة كورونا في البلاد وطلب من وسائل الاعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية، ومن الأجهزة العسكرية والأمنية كافة "التشدد ردعيا في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره، والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك".

كما أعلن المجلس عن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أُعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6684/2020 اعتبارا من تاريخ 31 شهر أغسطس الجاري ولغاية 31 كانون الأول، نهاية العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد عقد اجتماعا في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس لبنان، ميشال عون، بالإضافة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.

المصدر: وكالات