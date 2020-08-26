ليبيا.. متظاهرون يصلون إلى بيت السراج في العاصمة طرابلس والأمن يعتقل عددا منهم (فيديو)

أفاد مراسل RT في ليبيا يوم الثلاثاء، بأن متظاهرين ضد الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد، وصلوا أمام بيت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحي"النوفليين" في طرابلس.

وأضاف مراسلنا أن عناصر الأمن قامت بتفريق المتظاهرين فور وصولهم لبيت السراج، كما اعتقلت عددا منهم.

وفي وقت سابق من الليلة، توجه المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس، من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.

وتضاعفت مساء الثلاثاء، أعداد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام في طرابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

وشهد اليوم الثالث للاحتجاجات انقساما بين المتظاهرين الذين توافد منهم جزء إلى ميدان الشهداء وانتقل آخر إلى ميدان الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين الحراكين بشأن الموقف السياسي لكليهما.

جدير بالذكر أن المظاهرات انطلقت يوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

المصدر: RT