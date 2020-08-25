وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان.

وكانت مراسلة RT قد أفادت مساء الثلاثاء، بأنه وفقا لأنباء أولية، جرت عملية تسلل عبر هضبة الجولان المحتل، من الجانب السوري، ما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق قنابل إضاءة على الحدود.

وأوضحت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة تحركات في المنطقة الشمالية.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود حادث أمني على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه قد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.

ولم يكشف الجيش عن طبيعة الحادث، حيث أوضح أن التفاصيل قيد الفحص، إلا أن "القناة 12" العبرية أوضحت أن الحادث الأمني جد بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إجازة في فندق بالشمال.

إلى ذلك، أصدر الجيش تعليمات إلى سكان عدة بلدات حدودية هي يفتاح ومنارة ومرغاليوت ومسغاف عام وملكية، بحظر أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية، وطلب من السكان البقاء في المنازل، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة التعليمات الصادرة عبر الجهات الأمنية وقوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة.

كما طلب الجيش من السكان البقاء قرب الملاجئ.

المصدر: RT