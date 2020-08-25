مراسلتنا: أنباء أولية عن عملية تسلل عبر هضبة الجولان من الجانب السوري والجيش الإسرائيلي يستنفر

أفادت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء، بوجود أنباء أولية عن عملية تسلل عبر هضبة الجولان المحتل، من الجانب السوري.

وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة تحركات في المنطقة الشمالية.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود حادث أمني على الحدود مع لبنان، مشيراإلى أنه قد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.

ولم يكشف الجيش طبيعة الحادث، حيث أوضح أن التفاصيل قيد الفحص.

المصدر: RT