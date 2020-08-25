 
مباشر
عاجل
إطفاء الأضواء في عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان

مراسلتنا: أنباء أولية عن عملية تسلل عبر هضبة الجولان من الجانب السوري والجيش الإسرائيلي يستنفر

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: أنباء أولية عن عملية تسلل عبر هضبة الجولان من الجانب السوري والجيش الإسرائيلي يستنفر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olmf

أفادت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء، بوجود أنباء أولية عن عملية تسلل عبر هضبة الجولان المحتل، من الجانب السوري.

وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة تحركات في المنطقة الشمالية.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود حادث أمني على الحدود مع لبنان، مشيراإلى أنه قد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.

ولم يكشف الجيش طبيعة الحادث، حيث أوضح أن التفاصيل قيد الفحص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا