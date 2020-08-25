اليمن.. طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات الصحية إلى عدن
وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد في اليمن.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن بأن المنظمة "نقلت جوا 41 طنا من معدات الحماية الشخصية الأساسية إلى محافظة عدن".
وأضاف في تغريدة أن هذه المعدات "ستساعد العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية على مواصلة مهمتهم الشجاعة".
ولفت المكتب إلى أنه "لا وقت للراحة والسكون بينما فيروس كورونا لا يزال يهدد المواطنين والأطفال في اليمن".
لا وقت للراحة والسكون بينما #فيروس_كورونا مازال يهدد #المواطنين و #الأطفال في #اليمن.— UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) August 25, 2020
اليوم الثلاثاء، نقلت #اليونيسف جواً 41 طناً من #معدات#الحماية الشخصية الأساسية إلى محافظة #عدن. ستساعد هذه المعدات العاملين #الصحيين في الصفوف الأماميةعلى مواصلة مهمتهم الشجاعة.#اليمن_لاينتظرpic.twitter.com/5d4lkRbstL
المصدر: RT