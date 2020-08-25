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اليمن.. طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات الصحية إلى عدن

أخبار العالم العربي

اليمن.. طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات الصحية إلى عدن
Reuters KA/JB
مساعدات لأهالي اليمن -أرشيف-
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وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد في اليمن.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن بأن المنظمة "نقلت جوا 41 طنا من معدات الحماية الشخصية الأساسية إلى محافظة عدن".

وأضاف في تغريدة أن هذه المعدات "ستساعد العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية على مواصلة مهمتهم الشجاعة".

ولفت المكتب إلى أنه "لا وقت للراحة والسكون بينما فيروس كورونا لا يزال يهدد المواطنين والأطفال في اليمن".

المصدر: RT

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