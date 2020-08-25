الأسد يكلف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما بتكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي المكلف بتسيير الأعمال، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة سورية جديدة.

ويشغل عرنوس منصب رئيس الوزراء المكلف منذ 11/6/2020 حين صدر مرسوم بإعفاء نظيره السابق، عماد خميس، وتكليفه بالمنصب.

وحمل عرنوس عدة حقائب وزارية، منذ 2013 ، كان آخرها وزارة "الموارد المائية"، وهو منذ عام 2013 عضو في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.

وحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري فإن عرنوس:

ـ من مواليد إدلب عام 1953

ـ تخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978

ـ تسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002

ـ معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004

ـ مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009

ـ عين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011

ـ عين محافظا للقنيطرة عام 2011.