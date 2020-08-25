صحيفة: إصابات كورونا ضمن وفود "الدستورية السورية" أربعة .. واحتمال التأجيل قائم

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن أربعة، وليس ثلاثة، من أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" بجنيف مصابون بكورونا

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي في جنيف أن السلطات السويسرية "ألزمت الوفود كافة بالحجر في غرفهم داخل مقرات إقامتهم بالفنادق وعدم مغادرتها".

وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة طلبت إجراء فحوص متقدمة للمصابين الأربعة للكشف "عن مرحلة تطور المرض لديهم ودرجة العدوى في الوقت الحالي، وما إذا كان من الممكن استئناف جلسات الحوار أو الاستمرار بتعليقها"

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس تعليق اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف، عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر مواكبة للاجتماعات أن الإصابات توزعت على الأطراف الثلاثة المشاركة بالمناقشات، وبواقع إصابة في كل وفد: الوفد الذي يمثل الحكومة السورية، والوفد الذي يمثل المعارضة، والوفد الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون ممثلا عن "المجتمع المدني" في سوريا.

المصدر: الوطن + سانا