إعلان حظر تجول كامل في قطاع غزة بعد تسجيل أول إصابات بكورونا خارج مناطق الحجر

أعلنت الحكومة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، فرض نظام حظر تجول كامل لمدة 48 ساعة عقب تسجيل أول حالات للإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج منطقة الحجر الصحي.

وقررت الحكومة، حسب مركز الإعلام والمعلومات التابع لها، "فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات القطاع لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات" بدءا من هذه الليلة.

وتابعت: "نهيب بالمواطنين لعدم مغادرة منازلهم طوال الفترة المذكورة، ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع".

ودعت حكومة قطاع غزة "الجميع لاتخاذ أقصى درجات الحذر والمكوث في المنازل، واتباع إجراءات السلامة، والتقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية فقط".

وأضافت: "الجهات المختصة تتابع العمل عن كثب منذ لحظة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتستمر في أداء واجبها والقيام بدورها وفق الخطة المعدة سلفا".

وأوضح مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أن وزارة الصحة سجلت "أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة من غير المحجورين لأربعة أفراد من عائلة واحدة".

ودعا "كل من زار سوبر ماركت الندى أن يحجر نفسه في المنزل وإبلاغ الجهات المختصة".

وحتى اليوم لم تسجل وزارة الصحة المحلية أي إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة باستثناء المرضى في مراكز الحجر الصحي والذين قدموا من الخارج.

المصدر: RT