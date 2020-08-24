قرقاش: معاهدة السلام مع إسرائيل هي قرار استراتيجي للإمارات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات.

وكتب قرقاش اليوم في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن معاهدة السلام مع إسرائيل "تندرج في سياق القرارات الاستراتيجية، كزيارة البابا في ربيع 2019، واستكشاف المريخ، وغيرها كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية والفرص التي تخلقها"، على حد تعبيره.

إقرأ المزيد

معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات.

زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2020

وسبق لقرقاش أن أكد على أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل يأتي في سياق مبادرات سلام أخرى، وأن إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان مطلوبا لإنقاذ حل الدولتين، و"شراء الوقت" لاستئناف التفاوض بين تل أبيب والفلسطينيين.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، الذي قوبل بردود فعل إيجابية من دول عديدة، منها مصر البحرين وسلطنة عمان والنمسا، بافضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

لكن الفلسطينيين، أصحاب القضية الأساسية التي تعتبر لب الصراع العربي الإسرائيلي، دانوا هذا الاتفاق وشجبوه واعتبروه "طعنة في ظهر نضالات الشعب الفلسطيني".

كما دانته إيران واعتبرته مجرد "حماقة استراتيجية".

وقالت تركيا إن "جهود الإمارات للقضاء على خطة السلام التي وضعتها جامعة الدول العربية بقيادة السعودية، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي في عام 2002، مقلقة للغاية".

المصدر: تويتر