داخلية "حكومة الوفاق": مندسون أطلقوا النار خلال المظاهرات في طرابلس لإثارة الفتنة (صور)

قالت وزارة داخلية "حكومة الوفاق" في ليبيا، مساء يوم الأحد، إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنهم "يريدون إثارة الفتنة".

وأكدت في بيان أن "المندسين" لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.

وأوضحت أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الأحداث ستنشر نتائجه بعد الانتهاء منه.

وشددت في السياق على أنها تدعم حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب.

المصدر: RT