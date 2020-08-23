 
مباشر

داخلية "حكومة الوفاق": مندسون أطلقوا النار خلال المظاهرات في طرابلس لإثارة الفتنة (صور)

أخبار العالم العربي

داخلية
AFP
داخلية "حكومة الوفاق"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol4s

قالت وزارة داخلية "حكومة الوفاق" في ليبيا، مساء يوم الأحد، إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنهم "يريدون إثارة الفتنة".

وأكدت في بيان أن "المندسين" لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.

وأوضحت أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الأحداث ستنشر نتائجه بعد الانتهاء منه.

وشددت في السياق على أنها تدعم حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب.

داخلية
داخلية
داخلية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا