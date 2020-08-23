سوريا تسجل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات في سوريا بفيروس كورونا إلى 89 حالة، بعد الإعلان عن 4 وفيات جديدة اليوم إضافة إلى تسجيل 74 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة السورية إن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفع إلى 2217 حالة.

وحسب إحصاءات الوزارة عن توزع الإصابات الجديدة، فما زالت دمشق تتصدر المحافظات الأخرى في توزع الإصابات إذ تم تسجيل 19 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 15 إصابة في حلب، و14 إصابة في اللاذقية، و9 إصابات في السويداء، 5 إصابات في كل من حمص، وحماة، و4 في درعا، و3 إصابات في ريف دمشق.

بينما توزعت حالات الوفيات الأربع على حلب، ودمشق، وحمص، واللاذقية.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 505 حالات.

المصدر: RT