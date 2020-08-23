الإمارات تسجل 3 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا
سجلت الإمارات 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 375 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58488 حالة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) August 23, 2020
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر#التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed#covid19#mohap_uaepic.twitter.com/aj0XvGLMza
المصدر: وزارة الصحة الإماراتية