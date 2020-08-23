الإمارات تسجل 3 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 375 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58488 حالة.

المصدر: وزارة الصحة الإماراتية