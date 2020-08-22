التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

ويأتي إحباط هذا الهجوم بعد ساعات معدودة من إعلان التحالف، السبت، أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وشددت القوات المشتركة على أن "الحوثيين يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: "واس" + وكالات