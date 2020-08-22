السعودية تصدر بيانا بشأن تفشي فيروس MERS في المملكة

قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم إكمال 60 يوم بدون أن تسجل في المملكة أي حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS (المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

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ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب به أحد فيروسات كورونا، (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا).

حيث أكتُشف في المملكة عام 2012، ويننتقل أساسا من الحيوان إلى الإنسان، لكن يمكن أن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر، وهو فيروس حيواني المصدر.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال، على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب بحالات عدوى وخيمة، يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.

وتشمل أعراض المرض الشائعة: الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط، بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.

وينبغي الالتزام بالنظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولابد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل(النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدا.

المصدر: واس