بعد حملة "تليغرام".. "داعش" يستخدم منصة جديدة للتراسل الفوري

بدأ تنظيم "داعش" باستخدام منصة جديدة للتراسل الفوري عبر الإنترنت بعد حملة استهدفت حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مركز الإعلام الرقمي (منظمة عراقية غير حكومية) مختصة بالإعلام الرقمي، أن "الحملة المشددة التي شنتها الشركات المالكة للمنصات على قنوات التنظيم في تطبيق تيلجرام وغيرها، أدت إلى البحث عن منصات أو تطبيقات للتراسل بديلة يستطيع فيها أعضاء التنظيم نشر نشاطاته والتسويق لها".

وأضاف، أن "التقنيين في التنظيم قاموا بدعوة أعضائهم لاستخدام تطبيق يتمتع بمواصفات أكثر أمانا في اعتقادهم من بقية المنصات الأخرى".

وأشار المركز إلى "وجود قنوات لتنظيم داعش على التطبيق الجديد تضم آلاف المشتركين وبأسماء وكالاتهم الرسمية التي تقوم بنشر أخبارهم ونشاطاتهم وصور عملياتهم التي لا تسمح بها بقية المنصات على الرغم من وجود خاصية التبليغ على القنوات في التطبيق".

المصدر: RT