الدفاع الروسية تدعو تركيا لوقف الأنشطة الإجرامية للمسلحين الموالين لها بسوريا

دعت وزارة الدفاع الروسية تركيا لاتخاذ إجراءات "لضمان النظام" على الأراضي التي تنتشر فيها القوات التركية بسوريا ووقف "الأنشطة الإجرامية" للجماعات المسلحة الموالية لها.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الجمعة: "رصدنا اشتباكات كثيرة بين مختلف الفصائل المسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين. وتؤدي هذه الأعمال غير القانونية إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة وتهدد حياة وسلامة الآلاف من المدنيين السوريين".

وأضاف أن عناصر الجماعات المسلحة الموالية لتركيا تقوم بسرقة ممتلكات المواطنين والمعدات في المنشآت الحيوية الخاصة بتزويد السكان بالمياه والكهرباء.

وقال شيربيتسكي في بيانه: "ندعو الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات لضمان النظام في الأراضي التي تنتشر فيه القوات المسلحة التركية ووقف الأنشطة الإجرامية للجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها".

المصدر: نوفوستي