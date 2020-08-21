وفاة سفير العراق السابق في روما بعد إصابته بفيروس كورونا

أفاد مراسلنا في العراق، بأن سفير العراق السابق في روما أحمد بامرني توفي اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعى وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم، بامرني وقال: "نعزي عائلته وزملائنا من السفراء وموظفي وزارة الخارجية بهذا المصاب الاليم. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون".

وبامرني هو سفير العراق السابق في روما، كما كان سفير العراق في ستوكهولم أيضاً، وعمل رئيساً لدائرة المنظمات في وزارة الخارجية العراقية.

المصدر: RT